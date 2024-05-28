Öztunç: “Herkes üstüne düşeni yaparsa bu şehir ancak ayağa kalkar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, il genelinde deprem süreci sonrasında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti.

Partisinin Dulkadiroğlu İlçeTeşkilatı’nda basın toplantısı düzenleyen Öztunç, rezerv alan, sağlam binaların yıkılması, konteyner kentlerin taşınması ve orta hasarlı binaların durumlarına değindi.

Rezerv alanda kalan sağlam binaların yıkılmaması gerektiğini belirten Öztunç, AK Partili milletvekilleri ve hükümete yüklendi.

Vatandaşları mağdur eden iş ve işlemlere son verilmesini isteyen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Depreme dayanmış AK Parti’ye dayanamıyor. Bu binalarda işyerleri var, evler var. Adama bina sağlan devam et demişsin. Adam masraf yapmış, borçlanmış malzeme almış rızkının peşinde. Şimdi ise yıkacağız boşalt diyorlar. 15 gün içinde boşlatın diyorlar. Ne yapacak bu adamlar taş mı yiyecek. Kiralar zaten almış başını gitmiş. Bu haksızlık. TBMM’de bu konuyu dile getirdim AK Partililerden tık yok. Gerekirse eylem yapacağız. Bu kadar vicdansızlık olmaz. AK Parti’nin 5 milletvekili, bu insanların derdini dinlemiyor musunuz? İnsanlar feryat ediyor duymuyor musunuz? Bu yanlış, vatandaşa süre verin. Her yerde sorun var. Elbistan’da şehir merkezinde de var” ifadelerini kullandı.

Konteyner kentlerin kapatılmasına da tepki gösteren Öztunç, “Vatandaşlara çıkın diyorlar. Vatandaşlara süre verin. Bir başıboşluk var. Bu böyle gitmez. Bu şehri yönetenler yanlış yapıyor. Millet size 31 Mart’ta ‘yeter’ dedi. Ama siz hala aynı kibir ve şımarıklıkla gidiyorsunuz. Bir siyasetçisin bunu konuşması bile ayıp. Esnaf mağdur, konteyner kentteki mağdur. Devletin sert yüzünü değil şefkatini gösterin. Devletin babalığını gösterin.

Orta hasarlıları güçlendirin dediler, “Şimdi yıkacağız diyorlar. Birilerini mi zengin ettiniz? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Nurhak ve Ekinözü’nde sene 2024 olmuş doğal gaz yok. TOKİ konutlarına doğal gaz verdiler Elbistan’da, boruların içinden geçtiği mahalleye doğal gaz vermiyorlar” dedi.

Depremin hemen ardından kesilen trafik cezalarının da iptalini isteyen Öztunç, “Deprem zamanı yıkılmayan evlerin elektriği kullanıldı. Biz elektriğinizi kullanıyoruz ama devlet ödeyecek dendi. Şimdi haciz geliyor. Trafik cezalarını istiyorlar. 7 Şubat’ta yola çıkan, canını kurtarma derdinde olanlara ceza kestiler. Makbuzu da 1,5 yıl sonra gönderiyorlar. Toplayacağınız cezalar, beşli çeteye verdiğinizin yanında tüy bile değil. Ben mücadelemi sürdüreceğim. Bu millet bana bu yüzden vekalet verdi. Herkes üstüne düşeni yaparsa bu şehir ayağa kalkar” cümlelerine yer verdi.