Elbistan, LGS deneme sınavında il birincisi ünvanını korudu

Elbistan, Kahramanmaraş genelinde 14 bin 240 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki deneme sınavında il birincisi oldu.

İlk dönemde yapılan sınavda da aynı başarıyı gösteren Elbistan, son denemede de il ortalamasının yaklaşık 20 puan üzerine çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehir genelinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı düzenledi. 11 ilçede 491 okulda eş zamanlı olarak yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) toplam 37 bin 78 öğrenci katıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) değerlendirme sınavı ise, 14 bin 240 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 8.sınıf düzeyindeki 2023-2024 eğitim-öğretim yılı II. dönemi LGS kazanım değerlendirme sınavında il birinciliğini Elbistan elde etti. Elbistan, 304 puan ortalamasıyla diğer ilçeleri geride bıraktı. İl ortalamasının da 17 puan üzerine çıkan Elbistan’ı, Onikişubat, Göksun ve Nurhak ilçeleri izledi. I. dönemdeki sınavda da il birincisi olan Elbistan, II. dönemde de bu başarıyı perçinledi.

Öğrencilerin testlere verdiği doğru cevaplar sıralamasında da Elbistan ortalamanın üzerinde sonuç elde etti. Türkçe testinde en yüksek ortalamaya sahip olan Elbistan; din kültürü, yabancı dil, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi testlerinde de il ortalamasının üstüne çıktı.