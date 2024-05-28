Can Danışmanlık Belgelendirme’den MYK sınavı

Can Danışmanlık Belgelendirme, endüstriyel boru montajcısı, makine bakımcısı ve seviye 4, elektrikçi ve çelik kaynakçısı meslekleri ile ilgilenen kişilere ulusal ve uluslararası geçerli Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı düzenliyor.

Can Danışmanlık Belgelendirme yetkilisi Can Yüksek, E-devlet onaylı hayat boyu geçerli işe giriş ve yurtdışında çalışmak için mesleki eğitim sertifikası da verdiklerini söyledi.

Can Danışmanlık Belgelendirme tarafından nitelikli ve belgeli iş gücünün artırılması adına düzenlenen sınavda başarılı olan adaylara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilerek yetkilendirilmeleri sağlanıyor.

Bu hafta sonu çelik kaynakçısı seviye 3, endüstriyel boru montaj seviye 3 ve makina bakım onarım seviye 4 sınavlarını yapacaklarını belirten Yüksek, “5544 sayılı kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu hale geldi. Can Danışmanlık Belgelendirme olarak, kursumuzda tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki meslekler için sınav ve belgelendirme hizmeti veriyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu kılınan MYK belgesi sınav ve bilgilendirmede öncü firma olarak Elbistan ve bölge halkına hizmet veriyoruz. Bu hafta sonu kursumuzda çelik kaynakçısı seviye 3, endüstriyel boru montaj seviye 3 ve makine bakım onarım seviye 4 sınavlarını gerçekleştireceğiz. MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve sınavlar ile ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0 531 930 95 25 nolu telefonu arayabilirler” dedi.