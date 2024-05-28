Komagene Karaelbistan Şubesi törenle açıldı

Türkiye'nin önde gelen etsiz çiğ köfte markalarından biri olan Komagene Karaelbistan Şubesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Lezzetiyle insanların damak tadının vazgeçilmezi olan Komagene etsiz çiğ köfte, Karaelbistan Mahallesi Eski Devlet Hastanesi Acil Servis karşısında düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Yapılan duanın ardından işyerinin açılış kurdelesini işletme sahipleri Mustafa Öztürk ve Yasin Çetin davetliler ile birlikte kestiler.

Türkiye’nin beğenilerek tüketilen çiğköfte markası Komagene’nin şubesini açmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden işletme sahipleri Mustafa Öztürk ve Yasin Çetin, “Türkiye genelinde şubeleri olan Komagene etsiz çiğköfte olarak Elbistan halkının hizmetinde olacağız. Lezzetiyle insanların damak tadının vazgeçilmezi olan Komagene etsiz çiğ köfte, birbirinden leziz çiğ köfte tako dürüm, doritoslu dürüm ve kilo ile çiğköfte satışının yanı sıra işletmemizde tavuklu pilav, nohutlu pilav, içli köfte, dolma ve sarma çeşitlerimizi, tatlı çeşitlerimizi, meze ve soslarımızı müşterilerimizin damak zevkine sunacağız” dediler.

Gece saat 02.00’a kadar hizmet vereceklerini belirten işletme sahipleri Öztürk ve Çetin, “Komagene Karaelbistan Şubemizde gece saat 02:00’a kadar açık olacak işyerimizde paket servisimiz de mevcut. Aynı zamanda düğün, nişan gibi organizasyonlar için de toplu siparişler de alıyoruz. Komagene etsiz çiğ köfte olarak her ayın 15’inde düzenlediğimiz kampanya ile alacağınız her porsiyonda + yüzde 50 çiğköfte bedava. Komegene etsiz çiğ köfte lezzetini ve diğer lezzetlerimiz tatmak isteyenler 0 540 740 80 80 numaralı telefondan sipariş verebilirler. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dediler.

Açılışın ardından ziyaretçilere çiğköfte ikramında bulunuldu.