Klas Reklam’dan fahiş fiyatlara inat büyük kampanya

Elbistan’da uzun yıllardır hizmet veren Klas Reklam Tabela, kaçırılmayacak indirim kampanyası düzenledi.

Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi eski Candargazi İşhanı karşısında hizmet veren Klas Reklam Tabela, branda baskı, one way vision, folyo baskı, kesim folyo, bas-kes folyo, kartvizit ve yelken bayrak işlerinde indirim kampanyası başlattı.

Özgün ve estetik işlere imza attıklarını belirten işletme sahibi Oğuzhan Nacar, “Müşterilerimize hedef kitlelerine en etkili şekilde ulaşabilmeleri için özel tasarlanmış şık ve etkileyici tabelalar, kartvizit ve yelken bayrak gibi işlerimizle çözümler sunuyoruz. Görselliği ve kalitesiyle dikkat çeken çalışmalarımızla, müşterilerimizin işletmelerinin farkını ortaya koymasına yardımcı oluyoruz. Deneyimli ve uzman ekibimiz, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak için çalışıyor. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve en yeni teknolojileri kullanarak firmanızın kimliğini yansıtan özgün ve estetik işlere imza atıyoruz” dedi.

Düzenledikleri kampanya ile ilgili olarak bilgi veren Nacar, “Elbistan’da uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Düzenlediğimiz dev indirim kampanyasında çok cazip fiyatlar sunuyoruz. Branda baskı 100 TL, folyo baskı 100 TL, one way vision 110 TL, kesim folyo 170, bas-kes folyo 170 TL, 1000 adet kartvizit 270 TL, yelken bayrak fiyatını ise 600 TL olarak belirledik. Kampanyamız kısa bir süreliğine geçerlidir. Ayrıca kampanyamıza montaj fiyatları dahil değildir. Kampanyamızdan reklamcılar, tabelacılar ve matbaacılar yararlanamazlar. Bizimle görüşmeden karar vermeyin. Kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak için 0 553 810 44 47 telefon numarasını arayabilir veya Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi eski Candargazi İşhanı karşısındaki işyerimizi ziyaret edebilirler” şeklinde konuştu.