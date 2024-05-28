Filistin yararına kermes açıldı

Elbistan İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Elbistan Şubesi koordinasyonunda kentteki Kur’an kursları tarafından tarafından İsrail'in insanlık dışı zulmüne maruz kalan Filistin ve Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen kermes açıldı.

Kentteki Kur’an kursları tarafından Elbistan İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Elbistan Şubesi koordinasyonunda organize edilen kermes, Emniyet Caddesi’nde eski müftülük binasının bulunduğu noktadaki çadırlarda açıldı.

Filistin yararına düzenlenen kermeste, gıda ürünler, yemekler ve ev tekstili ile kıyafetler satışa sunuluyor. Kermeste nakdi bağışlar da kabul ediliyor. Elde edilen geliri ise Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin ve Gazze'deki halka ulaştırılacak.

Kermes, vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Stantlardan alışveriş yapan vatandaşlar ise, Gazze’de İsrail’in katliam ve soykırıma ulaşan saldırılarının yüreklerini derinden yaraladığını söylediler.

Gazze’de, çocuklar ve mazlumların bir lokma ekmek bulmakta zorlandığına dikkat çeken vatandaşlar, “Gazze’deki yangını söndürmeye, mazlumlara umut olmaya bir nebze de bizim katkımız olsun diye buradayız” dediler.

Gazze yararına düzenlenen kermes, 29 Mayıs Çarşamba günü de akşam saatlerine kadar açık olacak.