Kahramanmaraş’ın ‘Yeşil-Bayrak’ ödüllü tek okulu Elbistan’da

Elbistan 15 Temmuz Anaokulu, Eko-Okullar programı çerçevesinde, il genelinde ‘Yeşil Bayrak’ ödülünü kazanan tek okul oldu.

Eko Okullar programı okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanıyor. Eko-Okullar programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşıyor. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etiket olarak kabul ediliyor.

Elbistan 15 Temmuz Anaokulu da, ‘Yaşanabilir bir dünya için beni atma dönüştür’ mottosunu kendine ilke edinerek çocuklara doğa bilinci kazandırmak, geleceğin doğaya ve çevresine saygılı yetişkinlerini hazırlamak amacıyla Eko-Okullar programına başvurdu.

15 Temmuz Anaokulu Müdürü Fatma Doğuç, 2 yıldır proje çerçevesinde bir dizi etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Doğuç, “Biz bu projeye 2 yıl önce başvurduk. Öncelikle kendi eylem planımızı hazırlayıp aramızda görev dağılımları yaptık. Her öğretmenimiz ayrı ayrı büyük bir özveriyle çalıştı. Bu konuda öğretmenlerimizin zaten doğaya karşı duyarlı olması sürecin keyifli ve verimli geçmesini, yaratıcı ve çocukların ilgisini çekici etkinliklerin ortaya çıkmasını sağladı. Aylık toplantılar yaparak sık sık etkinliklerimizi revize edip, bilgi alış verişinde bulunduk. Mevsim şartları ne olursa olsun çocuklarımızı doğayı incelemeleri konusunda motive edip mutlaka açık hava etkinliklerine planlarımızda yer verdik. Arada yaşanan olumsuzluklara rağmen etkinliklerimizi aksatmayıp okulun kapalı olduğu sürelerdeki etkinlikleri revize ederek ileriki tarihlerde mutlaka gerçekleştirdik.

Etkinliklerimiz, okul-çocuk-aile işbirliği çerçevesinde planlanan etkinliklerdi. Sürece velilerimizi de dahil ettik. Çocuklarımızla ve velilerimizle beraber hem araştırdık hem de eğlenerek hep beraber öğrendik. Yakın çevremizden başlayarak yaşam alanımızın kalitesini artırmaya çalıştık, yarınlara daha yeşil, yaşanabilir bir çevre bırakabilme farkındalığı kazandık. Çocuklarımıza bir şeyleri direkt çöpe atmadan önce “Ben bununla ne yapabilirim?”, “Benim işime yaramayan kimin işine yarar?” “Küçülen kıyafetlerimi kiminle paylaşabilirim?”, “Soframızdan artan yiyecekleri nerede değerlendirebilirim?” gibi soruları sorma becerilerini kazandırmayı önemsedik. Elimizdeki birçok materyale “Atma-Dönüştür” bilinciyle bakmayı öğretmeye çalıştık. Süreç içerisinde hem velilerimiz hem de çocuklarımızdan çok güzel dönüşler aldık” dedi.

Emeklerinin karşılığını ‘Yeşil Bayrak’ ödülü ile taçlandırdıklarını ifade eden Doğuç, “Çocuklarımız ve velilerimizden sonra şimdi de emeğimizi Yeşil Bayrak ödülü ile taçlandırıyoruz. Ankara’da gerçekleştirilen Eko-Okullar Yeşil Bayrak ödül törenine katılarak Kahramanmaraş’ta Yeşil Bayrak ödülünü almaya hak kazanan tek okul olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu bizim için bir son değil. Bizler doğaya saygılı çocuklar yetiştirmeyi ilke edinmiş eğitimciler olarak hem Eko-Okullar Projesine hem de etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.