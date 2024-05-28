Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin yeni dönem çalışmaları çerçevesinde Elbistan’da 2 bin 800 öğrenci yetenek taramasından geçecek.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan projede, öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi 9 farklı istasyonda yetenekleri değerlendirilerek sayısal değerleri alınıyor.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, 2 bin 800 öğrencinin taramadan geçirileceğini söyledi.

Öğrencilerin, farklı yeteneklerinin test edildiği 8 farklı kategoride testten geçirildiğini kaydeden Türkan, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın protokolü gereği, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesini, Elbistan’ımızda da başlattık. Uzman personeller ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan bir heyetle değerlendirme yapıyoruz. Şehit Kürşat Sert Spor Salonu’ndaki uygulamada öğrencilerimiz tek tek sıçrama testi, pençe kuvveti testi, koşu testi ve esneklik testi gibi 9 testi tamamlayıp sonuçları da barkod sistemine kaydoluyor. Bu bilgiler, bakanlığımızın veri tabanına aktarılıyor. Yetenekli sporcularımızın daha önceden tespitini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Türkan, çocukluk çağından itibaren sporla barışık bireyler yetiştirmeyi önemsediklerinin de altını çizerek, “Programımızı 31 Mayıs’ta tamamlayacağız” ifadesini kullandı.