Demircilik Cemevi’nin tadilatı başladı

Elbistan’a bağlı Demircilik Mahallesi’nde bulunan Demircilik Cemevi’nde depremin verdiği hasarın giderilmesi için tadilat çalışmalarına başlandı.

Demircilik Mahallesi'nde bulunan Demircilik Cemevi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hasar gördü. Mahallede önemli bir ihtiyaca cevap veren cemevinin faaliyetlerine devam edilebilmesi için bir süre önce girişimler başlatılmıştı. Başta mahalle halkı olmak üzere Avrupa Alevi Federasyonu ve Pir Sultan Kültür Derneği Genel Merkezi’nin desteği ile Demircilik Cemevi kapsamlı bir onarımdan geçirilecek.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demircilik Şube Başkanı Etem Durak ve Demircilik Mahalle Muhtarı Ali Ünal, yaptıkları açıklamada 6 Şubat depreminde hasar alan cemevinin tadilatına başlandığını söylediler.

Demircilik Cemevi’ndeki tadilatın en kısa sürede bitirilmesini amaçladıklarını belirten Durak ve Ünal, “Depremin, cemevimizde yol açtığı hasarın giderilmesi ve yenilenmesi için mahalle halkımız özel bir dayanışma sergiledi. Yine Avrupa Alevi Federasyonu ve Pir Sultan Kültür Derneği Genel Merkezi’nin de önemli katkıları ile cemevimizde onarıma başladık. Onarımın tamamlanması ile birlikte yeniden açılacak olan cemevimizin mahalle halkımıza daha güzel hizmetlere imza atacağına inanıyoruz. Bu çalışmada desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dediler.