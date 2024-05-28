KASKİ’den içme suyu açıklaması

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), son günlerde artan ishal ve kusma gibi şikayetlerin içme suyundan kaynaklı olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Elbistan’da, son günlerde çocuklar başta olmak üzere ishal, ateş ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanması, yetkilileri de harekete geçirdi. Çevre ilçelerde de benzer sağlık şikayetlerinin de olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu durumun içme suyu kaynaklı olabileceği yönündeki iddialar ve şikayetler üzerine KASKİ’den açıklama geldi.

KASKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içme suyundaki değerlerin standartlara uygun olduğu vurgulandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Şehrimiz genelinde günlük olarak yaptığımız içme suyu analizleri sonucunda değerlerimizin Sağlık Bakanlığı’nın ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’te’ belirtilen standartlara uygun olduğu görülmektedir.”