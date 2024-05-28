- Asayiş

"Sahte basın kartı" operasyonunda 6 zanlı yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı ile basın trafik kartı vererek "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikl...

"Sahte basın kartı" operasyonunda 6 zanlı yakalandı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı ile basın trafik kartı vererek "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamalarından haber yayını yapan şüphelilerin, usulsüz basın ve basın trafik kartı verdiklerini belirledi.

Bu şekilde yaklaşık 600 bin lira haksız menfaat temin ettikleri saptanan şüpheliler A.C, E.B, K.B, A.Ç, U.K. ve H.T. yakalandı.

Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Zanlıların iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 6 basın kartı, 5 basın trafik kartı, 4 telsiz belgesi ile telsiz, 11 basın yeleği, 6 dernek üyelik kartı, 1 dernek gazeteci belgesi, 23 evrak fotokopisi, not kağıdı, polis gazetesi yetki görev belgesi, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

# dolandırıcılık, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, resmi belgede sahtecilik, sahte basın kartı

28 May 2024 - 12:05 AA Antalya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL