İçme suyundan alınan numuneler bakanlığa gönderildi

Elbistan ve çevre ilçelerde özellikle çocuklarda artış kaydedilen ishal ve kusma gibi vakaların sebebinin belirlenmesi için içme suyundan alınan numuneler tahlil için Sağlık Bakanlığı laboratuarına gönderildi.

Elbistan’da, son günlerde çocuklar başta olmak üzere ishal, ateş ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanması, yetkilileri de harekete geçirdi. Çevre ilçelerde de benzer sağlık şikayetlerinin de olduğu öğrenildi.

Vatandaşların, 2016 yılında görülen norovirüs salgını benzeri bir durumla karşılaşıldığı yönündeki endişelerinin giderilmesi amacıyla Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı. İshal, kusma ve yüksek ateş vakalarındaki gözle görülür artışın, içme suyu kaynaklı olup olmadığının belirlenmesi için su kaynaklarından numuneler alındı. İlk aşama testlerle birlikte numuneler, ileri tetkik ve analiz için Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’daki laboratuarlarına gönderildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği öğrenildi.