27 May 2024 - 23:24- Güncel G:

Ekinözülü nakliyeci trafik kazasında hayatını kaybetti

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Antalya'da, kullandığı kamyonun freninin patlaması sonucu kaza geçiren Ekinözülü nakliyeci, hayatını kaybetti.Olay, Antalya'nın Kumluca ilçesinde mey...

Ekinözülü nakliyeci trafik kazasında hayatını kaybetti mask
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Antalya'da, kullandığı kamyonun freninin patlaması sonucu kaza geçiren Ekinözülü nakliyeci, hayatını kaybetti.
Olay, Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kepez ilçesinde nakliyecilik yapan Ahmet Kılıç, kamyonuyla Kumluca ilçesine yük götürmek üzere yola çıktı. Kılıç'ın kullandığı kamyon, Kumluca yakınlarında freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kılıç'ın çabası kamyonu durdurmaya yetmedi. Kaza yaparak durabilen kamyonun sürücüsü Ahmet Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ekinözü ilçesinin Ortaören Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Kılıç'ın cenazesinin, otopsinin ardından Elbistan'da defnedileceği öğrenildi.
5 çocuk babası Kılıç'ın uzun süre önce Antalya'ya taşındığı belirtildi.

# Elbistan, Kaza, Ekinözü

27 May 2024 - 23:24 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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