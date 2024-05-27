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İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı

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Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen bir programda İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı.

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı mask
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Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde ÇAKÜFEST etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansta araştırma görevlisi M.Ç., saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadı. Yaşanan olayın ardından gelen tepkiler üzerine Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alındı.

Üniversiteden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

27 May 2024 - 22:25 İHA Çankiri- Asayiş

Mahreç  İha

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