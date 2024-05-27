Park halindeki otomobil yandı

Elbistan’da park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, aracı kullanılmaz hale getirdi.

Olay, Battalgazi Mahallesi Çakıl Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede park halindeki 46 HE 132 plakalı otomobilin ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.