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Park halindeki otomobil yandı

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Elbistan’da park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, aracı kullanılmaz hale getirdi.Olay, Battalgazi Mahallesi Ç...

Park halindeki otomobil yandı mask
Park halindeki otomobil yandı
Park halindeki otomobil yandı
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Elbistan’da park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, aracı kullanılmaz hale getirdi.
Olay, Battalgazi Mahallesi Çakıl Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede park halindeki 46 HE 132 plakalı otomobilin ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Elbistan, otomobil, yangın

27 May 2024 - 21:46 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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