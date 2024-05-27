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Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

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"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yapan ve Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin arından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı mask
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Bir süre önce yaptığı paylaşımlarında Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını ifade eden astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları yaptığı paylaşımlarından dolayı Güven hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

27 May 2024 - 17:25 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

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