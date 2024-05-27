Yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımlar yenileniyor

Kamu Külliyesi’ne ulaşımı sağlayan ana yolda kapsamlı bir kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hem ana yolda hem de diğer mahallelerde yoğun bir şekilde sürdürülerek, vatandaşların günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük felaketin ardından, ilçemizin farklı bölgelerinde hasar gören kaldırımları yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak adına bu çalışmaları öncelikli olarak ele alıyoruz," dedi.

Başkan Akpınar, "Bu süreçte emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederim. Hep birlikte daha güçlü bir Dulkadiroğlu için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, ilçemizin her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.