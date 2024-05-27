- Güncel

Yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımlar yenileniyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, asrın felaketi ve sonrasında yapılan yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımları onarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımlar yenileniyor mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kamu Külliyesi’ne ulaşımı sağlayan ana yolda kapsamlı bir kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hem ana yolda hem de diğer mahallelerde yoğun bir şekilde sürdürülerek, vatandaşların günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük felaketin ardından, ilçemizin farklı bölgelerinde hasar gören kaldırımları yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak adına bu çalışmaları öncelikli olarak ele alıyoruz," dedi.

Başkan Akpınar, "Bu süreçte emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederim. Hep birlikte daha güçlü bir Dulkadiroğlu için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, ilçemizin her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.

27 May 2024 - 16:33 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL