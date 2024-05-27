207 hafif çelik ev için 492 milyon liralık ihale

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kahramanmaraş genelindeki 207 hafif çelik konut yapımı için düzenlediği ihale sonuçlandı.

Bakanlığın 16.paket olarak nitelendirdiği hafif çelik konstrüksiyon malzemeden inşa edilecek 207 deprem konutu için düzenlediği ihalede yaklaşık maliyet 635 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye 5 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif ise 492 milyon 871 bin lira oldu. Yüklenici firma ile 22 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Firmanın, hafif çelik konstrüksiyon sistemi ile inşa edilecek evleri 210 günde bitirmesi öngörülüyor.

Hafif çelik konstrüksiyon sistemi, 6 Şubat’taki asrın felaketinin ardından özellikle köy tipi konutlarda tercih ediliyor. İleri yapı ve üstün güvenlik teknolojisiyle hafif çelikten yapılan evler, depreme olan dayanıklı olmaları ile ön plana çıkıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde, yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirtmişti.

Çelikten yapacakları depreme dayanıklı evlerin, vatandaşların yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.