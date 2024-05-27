10 yıldır bitirilemeyen gölet için yeni ihale

Nurhak ilçesine bağlı Kullar Mahallesinde 10 yıl önce yapımına başlansa da bir türlü bitirilemeyen Kullar Göleti için yeniden ihale düzenlenecek.

Nurhak’a bağlı Kullar Mahallesi’nde tarım sektörüne önemli katkı sunacak göletin yapımı yılan hikayesine dönmüştü. Yapımına 2014 yılında başlanan ve tamamlanıp hizmete açıldığında 3 bin 60 dekar araziyi damlama ve yağmurlama yöntemiyle suya kavuşturacak olan Kullar Göleti ve Sulaması projesi, aradan geçen 10 yıla rağmen bitirilemedi. İlçeye bağlı Kullar Mahallesi’ne kuş uçuşu 2,5 kilometre mesafede Çay Deresi üzerine yapılan gölet için Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü tarafından yeni ihale takvimi belirlendi.

İhalede 40 metre yüksekliğindeki kaya dolgu işlerinin tamamlanması ve 3 bin 60 dekar araziyi sulayacak şebekenin yapılması amaçlanıyor. Projenin ihalesinin sorunsuz şekilde sonuçlanması halinde yüklenici firmaya işi tamamlaması için 450 gün süre tanınacak.

İhale ise, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek.