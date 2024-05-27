Deneyap’ta proje şenliği

Elbistan’da, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Elbistan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti" şenliğinde, öğrencilerin büyük emekle hazırladığı 27 teknolojik proje tanıtıldı.

Proje şenliğine, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Muharrem Eren, Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yetkileri ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Şenlikle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, Deneyap Atölyesi’ndeki eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

Deneyap Ataölyesi’ndeki öğrencilerin, 3.eğitim başlığıyla ilgili çalışmalarını tamamladığını belirten Özeren, ‘Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti’ eğitimleri sonucunda hazırlanan projeler şenliğimizde yer alıyor. Kendi projelerini üreten ‘’Geleceğin Teknoloji Yıldız Adayı’’ gençlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

Gençleri, yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Özeren, “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların en büyük destekçisi olacağız” ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da; gençlerin kendilerine imkan verilmesi durumunda neleri başarabileceğini son yıllarda tüm dünyaya gösterdiğine işaret etti.

Şenlikteki projelerin, gençlerin geleceğe güçlü bir şekilde hazırlandığının göstergesi olduğuna değinen Bakan, emeklerinden dolayı gençleri tebrik etti.