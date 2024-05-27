Filistin yararına kermes düzenlenecek

Elbistan İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Elbistan Şubesi koordinasyonunda kentteki Kur’an kursları tarafından tarafından İsrail'in insanlık dışı zulmüne maruz kalan Filistin ve Gazze’ye destek amacıyla kermes düzenlenecek.

Gazze yararına düzenlenen kermes,28-29 Mayıs Salı-Çarşamba günlerinde eski müftülük binasının bulunduğu noktada açılacak. Kermesten elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.

Elbistan Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, Gazze'de, İsrail’in saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramının yol açtığı yaralara merhem olmak istediklerini söyledi.

Kentteki Kur’an kursları tarafından organize edilen kermese tüm vatandaşları destek olmaya çağıran Yaşar, “Filistin yararına düzenlediğimiz kermesimiz, Emniyet Caddesi’nde eski müftülük binamızın bulunduğu noktada 28 Eylül Salı günü açılacak ve 29 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Kermeste, çeşitli gıda ve yemeklerle birlikte Kur’an kurslarımızda hazırlanan ürünler bulunacak. Aynı zamanda nakdi bağışlar da kabul edilecek. Elde edilen geliri ise Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin, Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Kermesin hazırlanması ve sunumunda desteğini esirgemeyen, maddi manevi her türlü varlığını hissettiren herkesten Allah razı olsun” dedi.