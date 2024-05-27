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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Güvenli bölge olarak ilan edilen Refah'ta masum Filistinli kardeşlerimiz katledilmeye, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işlenmeye devam ediyor. Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık. Çıkan yangınlarda sadece gökyüzünü kara bulutlar kaplamıyor, vicdanlar da kararıyor.

Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz."

# Türkiye

27 May 2024 - 15:42 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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