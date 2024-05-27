Depremden etkilenen Malatya'da çarşı projesiyle iş yeri ve konutlar inşa ediliyor

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da özellikle kent merkezinde büyük hasara yol açtı.

20 bin civarında iş yerinin yıkıldığı, bazılarında ise ağır hasarın oluştuğu kent merkezinde yapımına başlanan iş yerleri ve konutlar için Emlak Konut çalışma yürütüyor.

Zemininden su çıkan bölgeye iş yeri ve konut yapılabilmesi için kazıklar çakılan çarşı merkezinde inşaatlar yükselmeye başladı.

Yüksek katlı yapıların bulunmayacağı alanda, zemin artı iki, üç ve dört katlı bloklar yer alacak.

5 bin 74 bağımsız birimin tamamına yakını iş yeri ve ofisten oluşacak çarşı projesinde, daha önce bölgede konutlar bulunması ve buralarda ikamet eden vatandaşların olması nedeniyle 560 da konut yapılacak. Böylece buralarda ikamet eden vatandaşların da memnuniyeti esas alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, AA muhabirine, Emlak Konut eliyle yapılan Malatya Çarşı Projesi'nin 156 dönüm alanda, 416 bin metrekare inşaat alanı olmak üzere devam ettiğini söyledi.

99 bloktan oluşacak projede binaların yapımının 150'ye yakın iş makinesi ve 600 civarında işçiyle sürdürüldüğünü dile getiren Başer, şöyle devam etti:

"İnşaat tamamlandığında 5 bin 74 bağımsız bölüm üretilmesi planlanıyor. Projeler değişebiliyor, zamanla rakamlarda değişiklik oluşabiliyor. Alana 12 bin 600 fore kazığın 9 bine yakını çakılmış durumda. İnşaatların bitim tarihi sözleşmede Mart 2025 ancak inşaatlar bittikçe, adalar bittikçe teslimatı düşünüyoruz. Bu yıl sonunda teslimat yapmayı planlıyoruz."

Başer, çalışmalarda tarihi dokuya dikkat edildiğini ve çok özel projeler üretildiğini belirterek, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızca da hassas davranıldı bu konuda. Bunun dışında camiler, Yeni Cami, Çınarlı Camisi ve Kiğılı Cami restorasyon ve yerinde yapılmak suretiyle yapılacak. Söğütlü Cami'nin yine aynı şekilde yapımı devam edecek. Çok güzel bir mimari projeyle inşallah çarşımız ortaya çıkacak." diye konuştu.

Çarşı projesi genişliyor

Projeyi genişletmek üzere Saray Mahallesi'nde de inşaatların başladığına dikkati çeken Başer, "Saray Mahallesi'nde de şu an birinci etapta 200 bin metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Burada 594 konut, 493 ticarethane ve 256 ofis üretilmesi planlanıyor." dedi.

Saray Mahallesi'ndeki çalışmalarda zeminin su girişini engellemek için "diyafram duvar" kullanıldığını, yapıların altlarında fore kazıklar da olacağını aktaran Başer, "Bu mahalledeki binaların tamamı iki kat otoparktan oluşacak. Saray Mahallesi'ndeki projemiz de çok özel ve çok güzel olacak. İşin süresi 400 gün." ifadesini kullandı.

İl genelinde 44 rezerv alanda çalışmalar devam ediyor

Başer, çarşı projesinin yanı sıra diğer belirlenen rezerv alanlara da işaret ederek şunları kaydetti:

"Çarşı projesinin dışında Malatya'da Çavuşoğlu, Saray, Akkent ve Yakınca'da 4 etap olmak üzere toplam 7 etapta inşaatlar başlamış durumda. Bunun dışında Zaviye'de 10 etap, Yeşilevler ve Tandoğan Mahallesi'nin projeleri onaylandı. Bu projeler ihale aşamasına geldi. Çok yakın zamanda ihalesi yapılıp oralarda da inşaatlar başlayacak. Malatya'da toplamda şu an rezerv alan olarak projesi yürütülen 41 alan, Doğanşehir, Akçadağ ve Darende olmak üzere 3 ilçemizle birlikte 44 rezerv alanda çalışmalar devam ediyor."