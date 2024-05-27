Operasyonlar sürüyor: 80 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş genelinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 136 şüpheliden 80’i tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün son bir hafta içerisinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonlarda; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 91 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 21 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 24 şahıs olmak üzere toplam 136 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 80’i, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda metamfetamin, esrar, skunk, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 14 ruhsatsız tabanca ile silahlara ait 466 fişek ele geçirildi.

Trafik ekiplerince; trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 103 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 54 araca da abartı egzoz kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.