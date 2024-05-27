CHP Meclis Üyesi Aziz Bingöl: “Çoğulhan, kaderiyle baş başa bırakıldı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi Aziz Bingöl, Çoğulhan Mahallesi’nde depremin üzerinden 500 gün geçmesine rağmen köy evlerinin yapımına başlanmamasına tepki gösterdi.

Termik santrallerin üzerine kül yağdırdığı Çoğulhan’ın deprem sonrasında artan göçle birlikte adeta ‘hayalet mahalleye’ döndüğünü belirten Bingöl, mahallenin taşınması ya da köy evlerinin yapılması konusunda belirsizliğin vatandaşları canından bezdirdiğini söyledi.

Bölgenin en verimli toprakları üzerinde bulunan Çoğulhan Mahallesi’nin, yıllardır termik santral nedeniyle zehir soluduğunu hatırlatan CHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi Aziz Bingöl, “Topraklarımızı yok pahasına kamulaştırdılar, bizleri göçe mecbur bıraktılar. 40 yıldır zehir soluyan mahallemizi 6 Şubat’ta da deprem vurdu. 500 gün geçmesine rağmen mahallemizin ne olacağını bilmiyoruz. Ankara’dan Çoğulhan nasıl gözüküyor bilmiyoruz ama biz burada diken üstündeyiz” dedi.

Çoğulhan’ın, sahipsizliğin zirvesinde olduğunu ifade eden Bingöl, “Yıllardır mahallemizin taşınacağı söylendi. Bu süre zarfında topraklarımızı terk etmek zorunda kaldık. Parça parça, kamulaştırdılar. Ekmeğimizi kazandığımız topraklarımız yok pahasına kamulaştırıldı. Hal böyle olunca mahallemiz her yıl kan kaybetti. Son yaşadığımız deprem de acılarımızı ve sorunlarımızı katmerleştirdi.

Depremin vurduğu her yerde az ya da çok çalışma başladı. Birçok depremzede yeni evlerine taşındı ama Çoğulhan’da çivi bile çakılmadı. Önce geldiler, sizi buradan taşıyacağız dediler. Sonra başkaları geldi size ev yapacağız dedi. Ama ne ev yaptılar ne de taşıdılar. Çoğulhan halkı, sahipsizliğin ve çaresizliğin içinde geleceğini göremez bir şekilde kenara itildi. Mağdur edilen halkın feryadını ise duyan yok” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün destekleri ile Çoğulhan’da yeni bir sayfa açmak için yılmadan çalışacağının altını çizen Bingöl, “Mahallemin sesini duyurana kadar durmayacağız. Yok sayılmak istenen Çoğulhan’ın ve Çoğulhanlı’nın dertleri derman bulana kadar çabalayacağız” ifadelerini kullandı.