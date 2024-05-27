Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonu ile hac farizasını yerine getirecek olan Elbistanlı 72 hacı adayı, dualar ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.

Elbistan’da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı hac organizasyonu çerçevesinde hac ibadetini yapacak 72 hacı adayı için Elbistan İlçe Müftülüğü’nce uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Elbistan Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, müftülük personelleri, hacı adayları ve yakınları katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Uğurlama öncesinde hacı adaylarına seslenen Elbistan Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, hac yolculuğunun insanın ömründe yaşadığı en önemli heyecanlardan birisi olduğuna vurgu yaptı.

Yaşar, “Hacca gitmek, Kâbe’ye yüz sürmek, orada secde etmek, tavaf yapmak, Arafat’ta vakfeye durmak, günahlarımızdan af dilemek bir mümin için hayatının en önemli anlarından birisidir. Allah, yolculuğunuzu mübarek kılsın” dedi.

Yaşar’ın konuşmasının ardından dua edildi. 72 hacı adayı, ‘Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek’ telbiyesi ve dualarla kutsal yolculuklarına uğurlandı. Hacı adayları, yakınları ve sevdikleriyle gözyaşları ve dualarla vedalaştı.

2024 dönemi hacı adaylarının ilk durağı ise Medine-i Münevvere olacak.