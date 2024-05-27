Büyükşehir, 150 geçici personel alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden AKBEL A.Ş., 5 ay 29 gün süreyle geçici olarak istihdam edilmek üzere 150 işçi alımı yapılacağını duyurdu.

AKBEL A.Ş.’den geçici personel alımıyla ilgili yayımlanan duyuruda, 135 kişinin beden işçisi, 14 kişinin güvenlik görevlisi ve 1 kişinin de kasap olarak istihdam edileceği belirtildi.

İstihdam edilecek personellerin, vardiya sistemine göre çalışmasına engel ve sağlık gibi sorunlarının olmaması, görev yapacağı ilçe nüfusuna kayıtlı olması ve ikamet etmeyi kabul etmesi gerekiyor.

Personellerden, Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dahil) kayıtlı olmak, beden işçisi ünvanında; tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak şartı aranacak. Güvenlik görevlisi (silahlı) ünvanında; en az ön lisans mezunu olmak, son müracaat tarihi itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmak ve erkek olmak şartı istenecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 24.05.2024 / 27.05.2024 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani24052024 internet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekiyor.