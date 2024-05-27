Afşinli genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afşinli 22 yaşındaki genç, çalışmak için gittiği Muğla’da trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Afşinli Muhammet Ayhan, kısa süre önce çalışmak için Muğla’ya gitti. Ayhan ve arkadaşlarının içinde bulunduğu 42 AVV 30 plakalı otomobil, Muğla’nın Yatağan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 4 arkadaş yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki 4 kişiden üçü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, Ayhan ise otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan talihsiz genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabası, Ayhan’ı hayatta tutmaya yetmedi.

Ayhan’ın cenazesinin, otopsinin ardından baba ocağı Afşin’e getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.