- Spor

Mauro Icardi gol kralı oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Konyaspor karşısında attığı gollerle bu sezon ligdeki gol sayısını 25’e çıkardı. Icardi ayrıca sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Mauro Icardi gol kralı oldu mask
Mauro Icardi gol kralı oldu
Mauro Icardi gol kralı oldu
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 2 gol kaydetti geldi. Mücadelenin 29. dakikasında Derrick Köhn’ün ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. Maçın 51. dakikasında Lucas Torreira’nın sağ kanattan ortasında kale önünde bulunan Arjantinli futbolcu, kale önünde topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 25’e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Mücadeleye 11’de başlayan Icardi 90 dakika sahada kaldı.

26 May 2024 - 21:58 İHA Konya- Spor

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL