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TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 30 yaralı

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Kazada, ölü ve yaralılar olduğu bilgisi üzerine ekipler sevk edildi

TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 30 yaralı
TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 30 yaralı
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Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi.

# Mersin, Tarsus, TRAFİK KAZASI

26 May 2024 - 20:56 AA Mersin- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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