Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
- Asayiş
Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KURYE ARANIYOR
ELEMANLAR ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
ELEMANLAR ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
E EHLİYETLİ DAĞITIM ELEMANI
Yükselen Pazarlama bünyesinde çalıştırılmak üzere E ehliyetli dağıtım elemanı alınacaktır asgari ücret + yemek parası müraacat şahsen yapılacaktır. İl...YÜKSELEN PAZARLAMA
MONTÖR (KURULUMCU)
Deneyimli kurulumcu arıyoruz başvurular yüz yüze yapılacaktır.0(541) 889 09 42 KELEBEK MOBİ̇LYA
YATILI BAYAN BAKICI ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...