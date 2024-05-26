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Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem

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Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl’de 3.7 büyüklüğünde deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

26 May 2024 - 19:11 İHA Bingöl- Asayiş

Mahreç  İha

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