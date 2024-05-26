Nizam-ı Alem Ocakları Elbistan Teşkilatı yeniden faaliyete başladı

İlçe Başkanlığı’nı Ahmet Yesevi Köleli’nin üstlendiği Nizam-ı Alem Ocakları Elbistan Teşkilatı, yeniden kurularak çalışmalarına başladı.

Başkan Köleli, Nizam-ı Alem Ocakları’nın bir ilim yuvası olduğunu belirterek, “Vatan sevgisi imandandır düsturunca dine, devlete, vatana, millete faydalı ‘alperenler’ yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Ahmet Yesevi Köleli, yaptığı açıklamada, Nizam-ı Alem Ocakları’nın, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun gençlik adına attığı ilk adım olduğuna dikkat çekti.

‘Nizam-ı Alem Ocakları’nı, onun gerçek yol arkadaşları olarak yeniden kurduk’ diyen Köleli, şöyle devam etti:

Nizam-ı Alem Ocakları’nın en temel gayesi Allah’ın rızasını kazanmak, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) şefaatine nail olabilmektir. Bu uğurda en temel davası İla-yı Kelimetullah için Nizam-ı Alem’dir. Nizam-ı Alem Ocakları 21. yüzyılın ‘‘Yesevi Dergahları’’ olma iddiasındadır. Birer ilim yuvası olan ocaklarda ‘vatan sevgisi imandandır’ düsturunca dine, devlete, vatana, millete faydalı ‘alperenler’ yetişmesi amaçlanmaktadır. Bu ocaklarda yetişen alperenlerin devlet ve millet meselelerine duyarlı, sorumluluk sahibi, cesur, özgüveni yüksek, dini ve milli değerlere bağlı olmasının yanında; okuyan, araştıran, hayal kuran, yeni şeyler söyleyen, çağın gereksinimleriyle donanımlı olmaları için gayret gösterilmektedir. Bu gayretin neticesinde bir elinde Kur’an bir elinde bilgisayar olan bir gençlik hayal edilmektedir.”

Nizam-ı Alem Ocaklarında yetişen Alperenler’in, Anadolu’nun ve cihanın dört bir yanına ekilen tohumlar olarak tanımlayan Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Yesevi Köleli, “Bu tohumlar yeşerecek, gelecekte devletine ve milletine yön verecek birer çınar, Anadolu’yu ve cihanı yeniden inşa edecek birer nefer olacaktır. Bu süreçte farklılıkları zenginlik olarak görecek, ‘Hepimiz bir kilimin desenleriyiz’ idealiyle farklılıklarla büyük birliği sağlayacaktır.

Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun deyimiyle ‘Muhsin Yazıcıoğlu fâni, Allah’ın davası bâkîdir.’ Nizam-ı Alem Ocakları Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti ve davasına sahip çıkacak, O’nun Nizam-ı Alem Ocaklarını kurarken belirlediği ilke ve ideallere bağlı kalacaktır. O’nun kurduğu Nizam-ı Alem Ocaklarında nice ‘‘Muhsinler’’ yetişecektir. Her dem yeniden doğan Muhsinler, zalime korku mazluma umut olacak, bu topraklar üzerinde hayal kuranların hayallerini başına yıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yargılama sürecinde de her zaman görev alacaklarını vurgulayan Köleli, açıklamasını, “Bu doğrultuda ilk ve en önemli vazifemiz, Muhsin Başkan’a kurulan pusu ve suikastın faillerinin bulunmasında üzerimize düşeni yapmak olacak. Bu dosyayı 14 yıldır tozlu raflar arasına kaldırmak isteyenlerle mücadelemiz sürecektir. Gençlik için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bizim yolumuz halis, davamız Allah davası, Türk-İslam davası ve Muhsin Başkan’ın davasıdır. Bu ülkenin gençleri refahın güvencesidir sözüyle çıktığımız bu yolda tüm gençlerimizi aramızda görmek isteriz” cümleleri ile tamamladı.