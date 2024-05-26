Levent vadisi UNESCO yolunda

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum sonucu ortaya çıktığı belirtilen doğa harikası Levent Vadisi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması için çalışma başlatıldı.

İnönü Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından yürütülen proje ile Neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki Levent Vadisi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması hedefleniyor.

“Daha önce başlanılan projeyi tamamlamak istiyoruz”

UNESCO hedefine dair değerlendirmelerde bulunan İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, temel amaçlarının Levent Vadisi ‘nin jeopark statüsü kazanması olduğunu belirterek, “İnönü Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen Jeopark projesini yürütüyoruz. Projenin temel amacı Levent Vadisi jeopark çalışması. Daha önce 2010 yılında Malatya Valiliği ile İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yapılan ciddi bir çalışma var. Bu proje ile vadinin genel yapısına dair çalışmalar gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bizler ise tam anlamı ile neticelendirilmeyen bu çalışmayı üniversitemiz rektörlüğünün verdiği destekle sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Temel amacımız Levent Vadisi gibi dünya mirasına girebilecek olan jeo kültürel sanat ve tüm disiplinleri içerisinde barındıran alanın jeopark statüsü kazanması bunun için çaba sarf ediyoruz“ dedi.

“Çalışmalar projeye ciddi anlamda güç kazandıracak”

Güçlü bir akademik kadro ile bölgede çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Göğebakan, ”Proje içerisinde farklı üniversitelerden öğretim üyeleri bulunmaktadır. Özellikle rektörlüğümüzün verdiği destek taktire şayandır çünkü Levent Vadisi gibi bir alanın dünya mirası statüsü kazanması, jeopark olarak UNESCO bünyesine dahil edilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz .Bugün de projede yer alan araştırmacı arkadaşlar ve üniversitemiz öğrencileri ile birlikte bölgede bir eğitim saha gezisi düzenledik. Bu eğitim çalışma ile projenin ciddi anlamda bir güç kazanacağını düşünüyorum” diye konuştu.