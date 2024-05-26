Ashab-ı Kehf’e ziyaretçi akını

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Afşin ilçesindeki Ashab-ı Kehf ’e vatandaşlardan ve çocuklardan yoğun ilgi. Rehber Ramazan Kıraç, "Çocuklarımızın mübareklerin yaşadıklarını Ashab-ı Kehf’e gelip öğrenmeleri ve görmeleri sevindiricidir" dedi.

Kıraç, “Zalim Kral Dakyanus’un inananlara yaptığı zulme başkaldırarak mağaraya sığınan mübarekleri yüce yaradan asırlarca uyutup, sonra uyandırmıştır. Çocuklarımızın mübareklerin yaşadıklarını Ashab-ı Kehf’e gelip öğrenmeleri ve görmeleri sevindiricidir. Bütün vatandaşlarımızı da burayı görmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.