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Ashab-ı Kehf’e ziyaretçi akını

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İnanç turizmi açısından önemli yer tutan Ashab-ı Kehf ziyaretçi akınına uğradı.

Ashab-ı Kehf’e ziyaretçi akını mask
Ashab-ı Kehf’e ziyaretçi akını
Ashab-ı Kehf’e ziyaretçi akını
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Afşin ilçesindeki Ashab-ı Kehf ’e vatandaşlardan ve çocuklardan yoğun ilgi. Rehber Ramazan Kıraç, "Çocuklarımızın mübareklerin yaşadıklarını Ashab-ı Kehf’e gelip öğrenmeleri ve görmeleri sevindiricidir" dedi.

Kıraç, “Zalim Kral Dakyanus’un inananlara yaptığı zulme başkaldırarak mağaraya sığınan mübarekleri yüce yaradan asırlarca uyutup, sonra uyandırmıştır. Çocuklarımızın mübareklerin yaşadıklarını Ashab-ı Kehf’e gelip öğrenmeleri ve görmeleri sevindiricidir. Bütün vatandaşlarımızı da burayı görmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

26 May 2024 - 11:42 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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