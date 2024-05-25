- Ekonomi

Dünyanın en iyi ekmeği ’Bafra pidesi’ seçildi

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Uluslararası bir internet sitesi dünyanın en iyi ekmeğini Bafra pidesi olarak seçti.

Dünyanın en iyi ekmeği ’Bafra pidesi’ seçildi mask
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Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren popüler bir internet sitesi olan TasteAtlas, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Site, dünya genelindeki yemekleri sıralayıp paylaşan popüler bir platform olarak, çeşitli kategorilerde en iyi yiyecekleri belirliyor. Son değerlendirmelerinde, dünyanın en iyi ekmekleri kategorisinde Türkiye’ye ait iki lezzeti ön plana çıkardı. Listenin ilk sırasında Bafra pidesi yer alırken, hemen ardından Samsun pidesi ikinci sırada yer aldı. Her iki pide vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topluyor.

25 May 2024 - 22:41 İHA Samsun- Ekonomi

Mahreç  İha

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