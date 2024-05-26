Yeşil Göl Restaurant'ta lezzet yolculuğu başladı

Karaelbistan Mahallesi'nde işletmeciliğini Hacı Şahin'in yaptığı Yeşil Göl Restaurant, muhteşem göl manzarası eşliğindeki zengin menüsü ile müşterilerini ağırlamaya başladı.

Yeşil Göl Restaurant, maharetli ustaların hazırladığı birbirinden lezzetli kebap ve ızgara çeşitleri, alabalığın yanında serpme kahvaltı seçeneğini de müşterilerine sunuyor.

Karaelbistan Mahallesi çıkışı araç muayene istasyonu ilerisinde zengin menüsü ile lezzet tutkunlarını ağırlayacak olan Yeşil Göl Restaurant'ın açılış programına Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Terziler Odası Başkanı İhsan Sarıoğlan, AK Parti Elbistan İlçe Başkan Yardımcısı İsrafil Ayhan, ELOFF Başkanı Galip Şahin, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeşil Göl Restaurant'ın açılışı, dua ve kurban kesiminin ardından yapıldı. Açılış sonrası davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yeşil Göl Restaurant'ın, göl manzarası eşliğinde eşşiz lezzetlerle doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için güzel bir atmosfer sunduğunu belirten işletmeci Hacı Şahin, "Göl manzarası eşliğinde zengin menümüz ve birçok ihtiyaca cevap veriyoruz. Izgara,alabalık ve fırın lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz. Tüm bölge halkını, maharetli ustalarımızın hazırladığı tatları denemeye davet ediyoruz. Kahvaltı tabağı ile serpme kahvaltı seçeneği ile de güne güzel bir başlangıç yapmak isteyenlerin yanındayız. İster öğle ya da akşam yemeği isterseniz de kahvaltı için eşsiz manzaraya karşı güzel bir atmosferde zaman geçirmek isteyenleri restoranımıza bekliyoruz. Rezervasyon için 0533 602 0646 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz” dedi.