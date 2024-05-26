‘Yolun çukuru değil çukurun yolu var’, çile yolu dronla görüntülendi

Eski Maraş yolu olarak adlandırılan ve her gün yüzlerce aracın geçtiği Elbistan- Göksun karayolunun Çardak Mahallesi’ne kadar olan 25 kilometrelik bölümü çile yoluna döndü.

Deprem sonrasında kapsamlı bir bakım yapılmadığı için çukursuz bölümü kalmayan yolun içler acısı hali dron kamerasınca görüntülendi.

Eski Maraş yolu olarak bilinen ve Elbistan’la Göksun ilçesine bağlı birçok mahallenin ulaşımını sağlayan yaklaşık 25 karayolunun Elbistan-Çardak arasındaki bölümü, çukurlar nedeniyle köstebek yuvasına döndü. Depremin ardından Kamışçık Mahallesi çıkışında yaklaşık 15 santimetrelik çökme yaşanan yol, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda. Güzergah, deprem süreci ve sonrasında kapsamlı bir onarımın yapılmaması nedeniyle ‘asfalt’ yerine stabilize yol standardına düştü.

Bölgede baraj sulaması ve ardından da köy evleri yapımındaki iş makineleri ile ağır tonajlı kamyonların da yoğun şekilde kullanması nedeniyle sayısız çukur ve çökmenin oluştuğu yol için, ‘Yolun çukuru değil çukurun yolu var’ yorumu yapılan güzergah, otomobil tarzı küçük araçlara da geçit veremez hale geldi.

Her gün kullandıkları bu yoldaki çileyi anlatmak için çalmadık kapı bırakmayan vatandaşlar ise, kaderleri ile baş başa kaldıklarını ifade ediyor.

Yoldaki çukurları saymak için bu kez dron kullanmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, “Geçen yıllarda arabayla saymıştık çukurları. Bu sene ise arabamızla sayamayınca dron kullandık. Her araca göre çukurumuz mevcut. Seç beğen düş misali. Çukurdan kaçan için tümsek seçenekleri de bulunuyor. Bir kez gidip geldiğin zaman hele de güzergahı bilmiyorsan dönüşte gideceğin tek adres var o da sanayi. Masrafını da düştüğün çukurun büyüklüğü belirliyor. Artık kısmetinde ne varsa” dediler.

Yolda kapsamlı bir çalışma yapılması halinde şükür kurbanı bile kesmeye razı olduklarını anlatan vatandaşlar, “Burada kaza yapmamak neredeyse imkansız. İlla birinin ölmesi mi lazım. Büyükşehir Belediyesi bu yolu yaparsa biz de şükür kurbanı keseceğiz” ifadelerini kullandılar.