El konulan tüfek ve tabancalar ihaleyle satılacak

İl genelinde güvenlik güçleri ve diğer kurumların çalışmaları sonucu el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen av tüfekleri ve tabancalarla fişekler ihale ile satılacak.

Kahramanmaraş Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, il genelinde çeşitli tarihlerde el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen av tüfeği, av tüfeği fişekleri, av tüfeği hurdası, kurusıkı tabanca fişekleri ile tüfek ve kurusıkı tabanca hurdalarının ihaleyle satılacağını duyurdu.

Pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihalede çeşitli marka ve modellerde 90 adet av tüfeği satılacak. Av tüfeklerinin muhammen bedeli ise toplamda 101 bin lira olarak belirlendi. İhale çerçevesinde 3 bin 195 av tüfeği fişeği, 2 bin 751 kurusıkı tabanca fişeği de toplam 23 bin liradan satışa çıkarıldı. Aynı zamanda 1765 av tüfeği hurdası ile 1364 de kurusıkı tabanca hurdası da satışa sunulacak.

İhaleler, Kahramanmaraş İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ihale salonunda Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak. İhaleye katılan istekliler satın aldıkları av tüfeğini teslim alırken Silah Satış Av Bayilik Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesini ibraz etmek zorunda olacak.

İhaleler ise 6 Haziran 2024’te düzenlenecek.