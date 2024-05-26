Çaldıkları motosikletin boyasını değiştirirken yakalandılar

Elbistan’da, bir vatandaşın evinin önündeki motosikleti çalıp farklı renge boyarken polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde duran motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Vatandaşın ihbarı üzerine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nce çalışma başlatıldı. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Asayiş ekipleri, hırsızlığın 3 şahıs tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şahısların eşkal bilgileri üzerinden adreslerine ulaşan polis ekipleri, eve operasyon düzenledi. İkamette arama yapan ekipler, çalınan ve orijinal rengi kırmızı olan motosikleti, yarısı sarıya boyanmış şekilde buldu.

3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Motosiklet ise, sahibine teslim edildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün her türlü suç ve suçluyla mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.