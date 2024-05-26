Öztunç devreye girdi, Elbistan Halk Ekmek’e un desteği

Kahramanmaraşlı iş adamları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un girişimleri ile Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’na un desteğinde bulundu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediyesi’nin araç-gereç ve çeşitli ekipman ihtiyaçları başta olmak üzere etkin bir hizmet sunması için çeşitli girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Elbistan Belediyesi’nin, çöp kamyonu ihtiyacı için Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyesi nezdinde çalışma yapan Öztunç, bu çabalarına bir yenisini daha ekledi.

Kahramanmaraşlı iş adamları ile toplantı gerçekleştiren Öztunç, Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın ihtiyacının karşılanması için un hibesi yapılmasını sağladı.

Öztunç, ilk etapta 500 çuvallık unun Elbistan Belediyesi’ne ulaştırılacağını söyledi.

Bu tür desteklerin devam edeceğini vurgulayan CHP’li Öztunç, “Başkanımız Erkan Bey, ciddi bir borçla Elbistan Belediyesi’ni devralmıştı. Biz de onun elini güçlendirmek ve Elbistan halkına daha iyi hizmet götürmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Kahramanmaraşlı hemşerilerimle bir toplantı gerçekleştirdim. Hayırsever iş adamlarımız, Elbistan’da önemli bir ihtiyaca cevap veren Halk Ekmek Fabrikası için un desteğinde bulunma kararı verdi. İlk etapta 500 çuvallık parti Elbistan’a ulaştırılacak. Böylece Halk Ekmek Fabrikası’nın hizmet devamlılığına katkı sunmuş olacağız. Yine aynı şekilde Ekinözü Belediyesi’nin de Halk Ekmek Fabrikası’na da destek olacağız.

Çeşitli platformlarda da farklı destekler kazandırmak için çalışıyoruz. Elbistan, benim memleketim. Memleketime hizmet etmek de boynumun borcu. Hemşerilerim gönüllerini ferah tutsunlar. İnşallah Elbistan Belediyesi çok kısa süre içinde kendini toparlayacak ve hizmetlerin en güzelini şehrimizle buluşturacak” dedi.