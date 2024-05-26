Mega Garage hizmet vermeye başladı

Mega Garage Oto Tamir Bakım Servisi, periyodik bakım, arıza, onarım, muayene öncesi genel kontrol gibi birçok hizmetle araç sahiplerinin çözüm ortağı olarak hizmet vermeye başladı.

Mega Garage Oto Tamir Bakım Servisi, Orhangazi Mahallesi sanayi sitesi 4. Sokak Hurman Yapı Market karşısında Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche markalarına tek çatı altında servis hizmeti verecek.

İşletme sahibi Gazi Yeleğen, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche markaları başta olmak üzere birçok marka ve model aracın bakım ve onarım konularında tecrübeli, eğitimli personeli ile araç sahiplerinin çözüm ortağı olacaklarını söyledi.

2 yıllık otomotiv teknolojisi bölümü mezunu olduğunu belirten Gazi Yeleğen, “Mega Garage Oto Tamir Bakım Servisi olarak teknolojinin de yardımıyla güvenli dokunuşlar yaparak araçların ilk günkü sürüş ve kullanım rahatlığına kavuşmalarına yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

10 yıllık yetkili servis tecrübesi ile hizmet vereceklerini belirten Yeleğen, “Kaliteden ödün vermeyen ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışımızla servisimizi açtık. Araç sahiplerinin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Servisimiz, gelişmiş son sistem makinelerle hizmet vermektedir. Uzman kadromuz ile bilgisayar destekli arıza tespit-onarım işlemlerinde odaklı çözüm hizmeti sunuyoruz. Muayene öncesi kontroller, DSG şanzıman onarım, mekanik onarım, periyodik kontroller ve onarım desteği almak isteyen hemşerilerimiz 0 543 871 30 40 – 0 543 303 36 69 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirler. Araçlarının yetkili servisi tecrübesi ile kontrollerinin ve onarım işlerinin yapılmasını isteyen vatandaşlarımızı sanayi sitesi 4. Sokak Hurman Yapı Market karşısındaki servisimize bekliyoruz” dedi.