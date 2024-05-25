Elbistan, asrın felaketinde önce güneye sonra batıya blok halinde kaydı

Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, 6 Şubat 2023’teki 7,6 büyüklüğündeki depremin Elbistan’ı önce güneye sonra da batıya blok halinde kaydırdığını söyledi.

6 Şubat 2023’te saat 13.24’te Elbistan merkezli olarak meydana gelen deprem sonrasında doğada yer yer 9 metreye yakın yer değiştirmeler yaşandı. Bu deprem sonucu Çardak, Nurhak ve Doğanşehir faylarında 147 kilometre, Sisne Fayı'nda 20 kilometre olmak üzere toplam 167 kilometre yüzey kırığı haritalandı.

Elbistan’da adeta taş üstünde taş koymayan bu depremle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma yapıldı. Deprem araştırmacısı Baturhan Öğüt, bu depremin nasıl meydana geldiğine ilişkin son bulgularını sosyal medya hesabından paylaştı.

9 saat arayla gerçekleşen depremlerin birbirinden ayrı olan iki levhada gerçekleştiğini belirten Öğüt, 6 Şubat sabahı 8,1'lik resmi rakama göre 7,8'lik Nurdağı Pazarcık depremi sonrası Adana- Osmaniye-Maraş bloku saat yönünde dönerek Çardak kırığı üzerine baskı yani basınç uyguladı, bu uygulanan basınç sonucunda 7,6'lık Elbistan- Ekinözü depremi oldu. Bu bölge her ne kadar ayrı kıtalar yani levhalar olsa bile hepsi aynı yapısal sistem içerisindedir. 7,6'lık depremde ise, Afşin Elbistan bloku önce güneye sonra batıya doğru blok şeklinde kaydı. 6 Şubat günü iki deprem bu blokları metrelerce kaydırarak blok sınır kırıklarına basınç oluşturdu. Yani yapısal sistem böyledir. Aynı doğrultuda olmasa bile aynı yapısal sistem içerisinde olduğu vakit hem blok içi hem blok sınır kırıklarına basınç uygular” dedi.