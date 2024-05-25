Türkiye birincileri ödüllendirildi, fotoğrafları onur köşesine asıldı

Elbistan’da, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 5 öğrenci, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin tarafından ödüllendirildi ve fotoğrafları da onur köşesine asıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. Elbistan’da 4 bin 580 öğrencinin girdiği sınavda, Ali Tekinsoy Ortaokulu öğrencisi Umut Emir Çalı, Şeker Ortaokulu öğrencisi Ahmed Yasin Kanat, Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu öğrencisi Muhammed Çanak, Özel Yıldız Ortaokulu öğrencileri Muharrem Enes Arslan ve Mehmet Fatih Eker, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alıp Türkiye birincisi oldu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, 500 tam puanla Türkiye birincisi olan öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerini makamında ağırladı.

Çetin, Türkiye şampiyonu öğrencilerle yakından ilgilendi. Çetin, teşekkür belgesi, tablet ve kitap hediye ederek öğrencilerin başarısını ödüllendirdi.

Türkiye birincisi olan öğrenciler, ödül töreninin ardından fotoğraflarını aileleri ile birlikte Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nde oluşturulan Onur Köşesi'ne astı.