Pabuçcum ayakkabı mağazası törenle açıldı

Elbistan’da ayakkabı ve çanta sektöründe bay, bayan ve çocuk modelleri ile hizmet verecek olan Pabuçcum düzenlenen törenle açıldı.

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi İlçe Sağlık Müdürlüğü karşısında hizmet verecek olan Pabuçcum ayakkabı mağazasında bay, bayan ve çocuk ayakkabı modellerinin yanı sıra çanta ve valiz çeşitlerini Elbistan halkının beğenisine sunuyor.

İşyerinin açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Av. Erkan Gürbüz, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, AK Parti Elbistan İlçe Başkan Yardımcısı İsrafil Ayhan, Elbistan Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin ve davetliler katıldı.

Yapılan açılış duasının ardından işyerinin açılış kurdelesini işletme sahibi Eren Çolak, davetliler ile birlikte kesti.

İşletme sahibi Eren Çolak, kalite ile birlikte müşterilerine uygun fiyatlar ile kaliteyi sunacaklarını söyledi.

Açılışa özel çok cazip kampanyalar düzenlediklerini belirten genç işletme sahibi Çolak, “Açılışını yaptığımız işyerimizde ayakkabı modasına yön veren öncü markaların birbirinden şık ve trend olan spor ve klasik bay, bayan ve çocuk ayakkabı modellerini Elbistan halkının beğenisine sunacağız. Birbirinden ayakkabı modellerimizin yanı sıra çanta çeşitleri ve yolculuklarınızda kullanacağınız valiz modelleri ile hizmetinizde olacağız. İşyerimizin açılışına özel kampanyalarımız mevcut. Rahat ve konforlu terlik çeşitlerimizde çok cazip fiyat kampanyamız var. 2 çift ayakkabı alımlarında ikinci ayakkabının fiyatından kasanda net 200 TL indirim kampanyamız var. Ayrıca 1500 TL üzeri alışverişlerde müşterilerimize çorap ve anahtarlık hediye ediyoruz. Ayakkabı, çanta ve valiz modellerimizi yakından incelemek için pabuccum1 instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum” dedi.