Eski kız arkadaşının dükkanına ateş açtı: 2 ağır yaralı

Elbistanlı genç, eski kız arkadaşının Aksaray’daki dükkanında pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Aksaray’ın Coğlaki Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Atatürk Bulvarı üzerinde M.E.’nin işlettiği fotoğraf dükkanına gelen C.K. (30), pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda saçmaların hedefi olan E.K.B. (18) ve T.S. (36) ağır yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, ateş açan ve Elbistanlı olduğu öğrenilen C.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Dükkan sahibi M.E.’nin, C.K.’nın eski kız arkadaşı olduğu ve aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.