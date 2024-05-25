Başkan Akpınar: "Dulkadiroğlu’nun tarihini ve kültürünü gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız"

Asrın felaketinde büyük yara alan Dulkadiroğlu’nun tarihi yapılarına dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin geleceğini inşa ederken geçmişin paha biçilmez eserlerini geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.

Tarihi konakların onarımı ve restorasyonunun, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Akpınar, "Dulkadiroğlu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir kültürel mirasa sahip ilçedir. Bu mirasın en önemli unsurlarından biri de tarihi konaklarımızdır. Bu konaklar, geçmişimizin izlerini taşıyan ve her biri kendi içinde birer hikaye barındıran değerli yapılardır. Bizler, bu yapıları restore ederek sadece taş ve tuğladan ibaret binalar oluşturmuyoruz aynı zamanda ilçemizin ruhunu, kültürünü ve tarihini yeniden canlandırıyoruz" ifadesini kullandı.

"Asrın felaketi tarihi yapılara büyük zarar verdi"

Asrın felaketinin ardından başlattıkları restorasyon çalışmaları ile tarihi yapıları eski görkemine kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Akpınar, "Bu süreçte hem yerel hem de ulusal desteklerle, Dulkadiroğlu’nun tarihi dokusunu koruyarak gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

"Turizm potansiyelimiz yeniden ortaya çıkacak"

Tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tarihi konakların ilçenin turizm potansiyelini artıracağını ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirten Akpınar, "Dulkadiroğlu’nu tarihi ve turistik açıdan cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişimize sahip çıkarken, geleceğimizi de inşa ediyoruz" diye konuştu.