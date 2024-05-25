Başkan Erkan Gürbüz, muhtarlarla bir araya geldi

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Türkiye Muhtarlar Derneği Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Veli Doğan ve dernek üyeleri muhtarlarla mahallelerin sorunlarını görüştü.

Toplantıda değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, tüm mahallelere eşit hizmet götürme konusunda kararlı olduklarını vurguladı ve taleplerin muhtarlar üzerinden belediyeye iletileceğini belirtti.

Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, belediye hizmetlerinin etkin ve adil bir şekilde sunulabilmesi için mahallelerin ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespit edilmesinin önemine değindi.

Her mahalle muhtarından, kendi bölgelerindeki en önemli sorunları rapor halinde belediyeye sunmalarını isteyen Başkan Erkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak, kırsal mahallelerimizin sorunlarını çözmek ve yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Tüm kırsal mahallelere eşit hizmet götürmek en büyük hedefimizdir. Bu süreçte muhtarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Tüm taleplerin muhtarlarımız aracılığıyla belediyeye iletilmesi, sorunların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Veli Doğan ve beraberindeki muhtarlar da mahallelerindeki acil çözüm bekleyen sorunları dile getirdiler.