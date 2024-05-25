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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Elbistan’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, İstiklal Caddesi ile Pınarbaşı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi....

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı mask
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Elbistan’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstiklal Caddesi ile Pınarbaşı Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen 44 DR 400 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 44 ADF 124 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazede, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

# Kaza, Elbistan, polis, Elbistan Devlet Hastanesi, 112, motosiklet

25 May 2024 - 13:15 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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