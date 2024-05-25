Kültür Bakanlığı Kalem Halk Şairi Gözükara’nın yeni kitabı yayımlandı

Kültür Bakanlığı Kalem Halk Şairi Mehmet Gözükara’nın ‘İkrar’ adlı şiir kitabı okuyucuyla buluştu.

Kültür Bakanlığı Kalem Halk Şairi ünvanını taşıyan Elbistanlı yazar-şair Mehmet Gözkara, 15.kitabını edebiyat dünyasına kazandırdı. Gözükara’nın ‘İkrar’ adlı şiir kitabı okuyucuyla buluştu.

Gözükara’nın İkrar adlı bu eserindeki şiirleri, aşk vurgunu olan yaralı kalplere tercüman oluyor. Maşukun âşığa yaşattığı hasret, vefasızlık, zulüm, tegafül etme, ahde vefa göstermeme gibi türlü cefalar karşısında âşığın ruh hâli orijinal imgelerle “sitemli mısralara” dökülüyor.

“Makbuldür âşığın Gözükara’sı” diyen Mehmet Gözükara, aşk şiiri vadisindeki gözü karalığını gösteriyor bu şiirlerinde.

Modern çağların; beton duvarların arasına hapsolmuş; siyasi, ekonomik, sosyal sorunlardan bunalmış insan ruhuna pınar serinliğinde, çınar gölgeliğinde taze bir nefes olmaya namzet şiirler bunlar.

Mehmet Gözükara’nın şiirleri bestekârlar tarafından revaç görmektedir. Bence bunun en önemli sebebi şiirlerindeki beste için gerekli olan zengin ahenk ve coşkun lirizmdir. Gözükara, şiirlerini şiirin sağlam kolonları olan hecenin kalıpları üzerine inşa ederken duraklar ve ustaca oluşturduğu kafiyelerle şiiri havalandırmaktadır.

Kitabıyla ilgili değerlendirme yapan Gözükara, ‘İkrar’ımız’ yerine yetti çok şükür’ dedi.

Gözükara, “İkrar'ın iç düzenini aziz dostum şair Tayyib Atmaca hocamın yaptığı, kapak tasarımını Adem Konan kardeşim çalıştığı, onca yoğunluğuna rağmen kapak yazısını kaleme alan ve son okumayı yapan araştırmacı yazar-şair Ramazan Avcı hocama saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yazar-şair Ramazan Avcı da, kitabın kapak yazısında Gözükara’dan övgüyle bahsederek, “Kültür Bakanlığı Kalem Halk Şairi Mehmet Mehmet Gözükara; kalem halk şairi olarak aydın ile halk arasındaki dil, zevk ve kültürel farklılıklardan doğan makas aralığını azaltan Abdurrahim Karakoç’un varisidir. Gözükara, halk şiirinin gür ve duru kaynağından beslenerek güzel Türkçenin yalın güzelliğiyle yazdığı özgün şiirleriyle Türk halk şiiri geleneğini çağın idrakiyle bütünleştirmeyi başarmış, halkın zevk ve sanat anlayışını aydın kesime yaklaştırmış ve böylece geniş bir kesime hitap edebilmiştir” ifadelerini kullandı.