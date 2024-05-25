Endemik bitkileri, yaylaları ve tarihi kaleleriyle Andırın

Tarihi, doğası ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle ulusal ve ulusal uluslararası alanda turistlerin ilgisini çeken Andırın ilçesi bölgenin cazibe merkezleri arasında bulunuyor. Dört mevsim farklı güzellikleri sunan ilçede yüksek kesimleri tropikal iklimi andırıp, yüzlerce endemik bitkiyi bünyesinde barındırıyor. Kaleler şehri olarak da bilinen Andırın’da, Haştırın, Akkale, Azgıt ve Meryem Çil kaleleri bulunuyor.

İlçeye bağlı Meryemçil Kalesi ve Kesik Gölü mevkii ise tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Bölgede keşif yapıp görüntüler kaydeden öğretmenler kayda aldıkları güzellikleri takipçileri ile paylaşıyor.

Bölgeyi gezen Muhammed Kılıçsallayan, “Yaklaşık bir haftadır öğretmen arkadaşlarımız ile Andırın ilçemizin güzelliklerini görüntüleyip paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün yine güzel bir noktadayız ve endemik bitkiler mevcut Sarımsak Dağı Frenk Yaylası üzerindeyiz” dedi.

Barış Kabalcı ise bölgeyi beğendiğini söyleyerek, “Üzerinde bulunduğumuz dağ, dünya literatüründe tıbbi aromatik ve endemik bitkiler açısından dünyada 10 yerden biri. Ayrıca göç yolu dediğimiz güzergah üzerinde bulunması da birçok kültürün izler bıraktığı bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.